Подушки – це неймовірно зручно, і здається, що спати на двох – це навіть зручніше. Втім, прикмети попереджають, що робити цього нізащо не можна, пише "Главред".

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Скільки подушок потрібно зберігати на ліжку

Згідно з багатьма прикметами, спати потрібно тільки на одній подушці. Втім, на двох подушках спати заборонено усім, і на це є причина. Вважається, що спання на кількох подушках відразу може призвести до багатьох негативних наслідків – зокрема, до притягання негативної енергії до будинку.

Наприклад, вважається, що якщо одинока людина буде спати на двох подушках, це призведе до того, що їй буде складніше знайти свою другу половинку. А ось дитина, яка спить на двох подушках, за повір'ями може вирости невпевненою та матиме складнощі з прийняттям рішень.



Подушка має бути одна / Фото Pexels

Літнім людям також не радять спати на двох подушках – це несе ризик розчаруватися у своєму житті. Втім, попри те, що існують забобони про спання на двох подушках, це справді може бути корисним: