Подушки – это невероятно удобно, и кажется, что спать на двух – это даже удобнее. Впрочем, приметы предупреждают, что делать этого ни за что нельзя, пишет "Главред".
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Сколько подушек нужно хранить на кровати
Согласно многим приметам, спать нужно только на одной подушке. Впрочем, на двух подушках спать запрещено всем, и на это есть причина. Считается, что спать на нескольких подушках сразу может привести ко многим негативным последствиям – в частности, к притягиванию негативной энергии в дом.
Например, считается, что если одинокий человек будет спать на двух подушках, это приведет к тому, что ему будет сложнее найти свою вторую половинку. А вот ребенок, который спит на двух подушках, по поверьям может вырасти неуверенным и будет иметь сложности с принятием решений.
Подушка должна быть одна / Фото Pexels
Пожилым людям также не советуют спать на двух подушках – это несет риск разочароваться в своей жизни. Впрочем, несмотря на то, что существуют предрассудки о сне на двух подушках, это действительно может быть полезным:
- Поддержка позвоночника. Дополнительная подушка под шеей может помочь в сохранении естественного изгиба позвоночника во время сна, а это улучшает кровообращение и уменьшает нагрузку на шейные позвонки.
- Улучшает дыхание. Если вы страдаете от храпа или апноэ сна, дополнительная подушка также может пригодиться, ведь она поднимает голову и улучшает проходимость дыхательных путей.
- Уменьшает боль в спине. Подушка под коленями может расслабить мышцы и уменьшить нагрузку на позвоночник.