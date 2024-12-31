Как вывести неприятный запах из холодильника: помогут бабушкины советы

В период новогодних праздников наш холодильник будет забит многими продуктами, которые могут отдавать различные запахи. Чтобы вывести плохой аромат, можно воспользоваться копеечными средствами и обойтись без химии.

Для того, чтобы холодильник снова начал хорошо пахнуть, понадобится минимум действий и усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы быстро избавиться от плохих запахов, стоит воспользоваться несколькими действенными советами, которые предоставят технике свежести.

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Носок с содой

У всех дома есть пищевая сода, которую добавляют в кулинарию. Кроме того, ее часто используют в быту. Ею можно чистить духовки, выводить пятна и устранять запах из холодильника.

Чтобы убрать запах вам нужно взять старый носок и наполнить его пищевой "содой, завязать и положить в холодильник. Этот лайфхак поможет вам устранить все неприятные запахи.

Пробковая пробка

Обычные пробки от вина можно использовать для того, чтобы устранить плохой запах из холодильника. Надо всего лишь разложить пробки в разных местах, чтобы натуральный материал хорошо впитывал запахи.



Методы, которые избавят холодильник от плохого запаха / Фото Pexels

Зерна для попкорна

Вы могли об этом и не догадываться, но кукуруза для попкорна прекрасно поглощает влагу и впитывает весь неприятный запах. Насыпьте зерна в тарелку и поставьте в холодильник на некоторое время.

Кофейная гуща

Старая кофейная гуща после приготовленного кофе – это отличный способ удалить неприятные запахи из холодильника. Кофе нужно поместить в тарелку и подождать определенное время, чтобы она впитала запахи.

Ватный диск с ванильным экстрактом

Смочите ватный тампон в экстракте ванили и положите на полочку холодильника. Ватный диск с экстрактом ванили не только замаскирует неприятный запах, но и будет оставлять в холодильнике приятный аромат.