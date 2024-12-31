Як вивести неприємний запах з холодильника: допоможуть бабусині поради

У період новорічних свят наш холодильник буде забитий багатьма продуктами, які можуть віддавати різні запахи. Щоб вивести поганий аромат, можна скористатися копійчаними засобами й обійтися без хімії.

Для того, щоб холодильник знову почав гарно пахнути, знадобиться мінімум дій та зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб швидко позбутися поганих запахів, варто скористатися кількома дієвими порадами, які нададуть техніці свіжості.

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Шкарпетка з содою

У всіх вдома є харчова сода, яку додають до кулінарії. Окрім того, її часто використовують у побуті. Нею можна чистити духовки, виводити плями та усувати запах з холодильника.

Щоб прибрати запах вам потрібно взяти стару шкарпетку й наповнити її харчовою» содою, зав’язати й покласти в холодильник. Цей лайфхак допоможе вам усунути всі неприємні запахи.

Коркова пробка

Звичайні пробки від вина можна використовувати для того, щоб усунути поганий запах з холодильника. Треба всього лише порозкладати пробки в різних місцях, щоб натуральний матеріал добре вбирав запахи.



Методи, які позбавлять холодильник від поганого запаху / Фото Pexels

Зерна для попкорну

Ви могли про це й не здогадуватися, але кукурудза для попкорну чудово поглинає вологу та вбирає увесь неприємний запах. Насипте зерна в тарілку та поставте в холодильник на деякий час.

Кавова гуща

Стара кавова гуща після приготовленої кави – це чудовий спосіб видалити неприємні запахи з холодильника. Каву потрібно помістити в тарілку й зачекати певний час, щоб вона увібрала запахи.

Ватний диск з ванільним екстрактом

Змочіть ватний тампон в екстракті ванілі й покладіть на поличку холодильника. Ватний диск з екстрактом ванілі не лиш замаскує неприємний запах, але й залишатиме у холодильнику приємний аромат.