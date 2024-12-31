Іноді пральні машини можуть змусити вас засумніватися у відчутті часу. Наприклад, цикл на 40 хвилин насправді може тривати півтори години, а полоскання, що мало займати всього кілька хвилин, розтягується на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Чому пральні машини вказують неправильний час прання?

Те, що пральні машини змінюють час прання – це не помилка, і не плід вашої уяви. Виявляється, це досить поширене явище. Експерти з побутової техніки пояснюють, що передусім це відбувається через те, що сучасні пральні машини адаптуються до тканин, рівня забруднення та засобів для прання, що ви додаєте у машинку.

Такі фактори, як розмір завантаження машинки чи типи тканини, а також температура води, впливають та час прання та значно подовжити цикл. Це й призводить до того, що пральна машинка вам "бреше".

Ці налаштування призначені для кращого очищення одягу та більш дбайливого догляду за тканиною – навіть якщо це означає, що іноді це збільшує час, що потрібен для цього процесу. Наприклад, якщо ваша пральна машина виявляє, що всередині велике завантаження, вона може включити довший час полоскання чи безпосередньо прання.



Прання може забирати більше часу, ніж цикл / Фото Pexels

Окрім того, сучасні машини також можуть додати додаткові хвилини до циклу, аби переконатися, що в одязі не залишилося мийного засобу. Час, який потрібний для прання – тільки умовний, і в реальності може не збігатися з часом, що забирає прання.

Наприклад, цикл віджиму у машинці працює, поки кількість води, що витікає, не зменшиться до певного рівня. І фактична його тривалість залежить від типу одягу всередині. Наприклад, велика пухнаста ковдра є досить пористою і стікає швидко, а ось щільні футболки та шкарпетки будуть віджиматися довше.