Чаще всего именно один из этих факторов становится причиной плохих ароматов, пишет "РБК – Украина". Если вы столкнулись с такой проблемой, тогда советуем несколько самых эффективных способов, которые вам помогут.

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Почистите вытяжку

Неправильная вентиляция в туалете может привести к застойному и плохому запаху. Почистив вытяжку, вы обеспечите циркуляцию воздуха и поможете устранить неприятные ароматы.

Поставьте коробку с содой на бачок

Пищевая сода способна дезодорировать и нейтрализовать запах в туалете. Одной упаковки хватит на месяц. Все это время сода будет нейтрализовывать плохой аромат.

Помойте унитаз с уксусом

Уксус не только уберет плохой запах, но и поможет устранить минеральные отложения в туалете. Также это помогает для прочистки фильтров кранов.



Лучшие советы для устранения плохого запаха из туалета / Фото Pexels

Залейте в бачок моющее средство

Влейте в бачок несколько столовых ложек жидкого мыла, полстакана уксуса и полстакана соды. Таким образом вода определенное время будет спускаться ароматизированная и устранит плохой запах.

Почистите унитаз уксусом и солью

Плохой запах может идти от унитаза, поэтому стоит сделать пасту из уксуса и соли. Смешайте все ингредиенты в пропорции 4:1 и натрите поверхность. Подождите некоторое время, а потом смывайте.

Добавьте несколько капель лимона

Чтобы убрать плохой запах, разрежьте лимон пополам, выжмите из него сок и сбрызните унитаз. Фрукт имеет кислотные свойства, которые очистят унитаз и выведут неприятный аромат.

Используйте эфирное масло

Аромат эфирного масла будет держаться в ванной длительное время. Он действует даже лучше, чем освежитель воздуха. Для этого воспользуйтесь диффузором или ватными шариками, смоченными в эфирном масле. Выбирайте для ванной масло лемонграсса, чайного дерева, эвкалипта, тимьяна или перечной мяты.