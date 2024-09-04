Вот как избавиться от плохого запаха из микроволновки: простые домашние методы

Из-за разнообразного разогрева пищи в микроволновой печи со временем запахи могут накапливаться и образовывать внутри неприятный запах. Открытая дверца не всегда помогает выветрить все, поэтому лучше воспользоваться несколькими народными методами.

Специалисты по уборке говорят, что лучше всего помогает освежить микроволновую печь использование паров уксуса и лимона. Благодаря тому, что уксус обладает антибактериальными свойствами, он устраняет запахи, а лимон придаст приятный аромат.

Обратите внимание Кислородный порошок на все случаи жизни: как им правильно пользоваться

Как убрать запах уксусом

В миску надо налить воду с уксусом в соотношении 1:1 и поставить в микроволновку. Далее надо включить ее на несколько минут до образования пара. Тогда оставьте эту емкость с паром на 20 минут, а после этого протрите внутренние стенки влажной губкой.

Как убрать запах лимоном

Лимон надо нарезать на несколько кусков и забросить в миску с водой. Аналогично, как с уксусом, ее надо поставить в микроволновку, включить и поставить на несколько минут. Лимонный сок поможет устранить все неприятные запахи.



Избавиться от плохого запаха из микроволновки можно за несколько минут / Фото Pexels

Как помыть микроволновую печь

Если систематически не мыть микроволновку, то на ней останутся остатки пищи. Их можно легко отчистить с помощью губки с моющим средством. Это касается не только внутренних стенок, но и тарелки. Чтобы избежать накопления запахов и жира, поставьте себе за правило вытирать ее влажной тряпкой раз в несколько дней.

Как избавиться от горелого запаха

Бывает и такое, что от слишком перегретой пищи микроволновая печь имеет горелый запах. В основном это происходит из-за разогрева попкорна. Чтобы избавиться от него надо воспользоваться содой, которая абсорбирует запахи. В четверти стакана воды смешайте 0,5 столовой ложки соды, нанесите раствор на губку и протрите внутренние стенки.

Также помогает убрать плохой запах лимонный сок или аромат натурального кофе. Просто заварите 2 чайные ложки молотого кофе в 100 миллилитрах воды и протрите поверхность камеры.

Также можно воспользоваться смесью пряных специй. Возьмите орегано, мелиссу, тимьян, корицу и лаванду и залейте теплой водой. Вскипятите на несколько минут и оставьте в микроволновке, а после остывания промойте стенки тряпкой.