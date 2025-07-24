Плохой запах с дивана исчезнет мгновенно: нужно средство за копейки

Диван часто поглощает все запахи, поэтому освежитель воздуха может лишь временно замаскировать запах. Чтобы диван имел приятный аромат, стоит воспользоваться одним домашним средством, которое найдется на каждой кухне.

Не всегда для чистки дивана нужно использовать дорогие химические средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Избавиться от неприятных запахов на диване можно благодаря пищевой соли и эфирному маслу.

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Как вывести плохой запах с дивана?

Пищевая сода известна тем, что быстро поглощает запах, а эфирное масло оставляет после себя хороший запах. Сода впитывает в себя влагу и плохой запах, поэтому она не просто его маскирует, как освежитель воздуха. Кроме того, сода расщепляет жиры и грязь, которые есть на ткани, поэтому это еще дополнительная возможность улучшить вид дивана.

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Для выведения запаха и пятен нужно приготовить средство. Вам понадобится 120 граммов пищевой соды, 25 капель эфирного масла, теплая вода. Сначала растворите в воде соду, а потом добавьте эфирное масло. У вас должна получиться смесь густой пасты.



Эти советы помогут отчистить диван / Фото Pexels

Этим средством обработайте диван и оставьте на 30 минут. За это время сода впитает всю грязь и плохой запах. После указанного времени уберите все щеткой или пропылесосьте.

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В противном случае, можно не образовывать средство, а просто посыпать диван содой и оставить на несколько часов или на ночь, а уже после этого пропылесосить диван, чтобы убрать всю соду. Чтобы удалить запах мочи нужно воспользоваться хозяйственным или дегтярным мылом.