Пыль на мебели – это проблема для многих людей. И особенно остро она встает летом, когда окна большую часть дня и ночи остаются открытыми.

Уборка мебели и всей квартиры от пыли – это не слишком приятная задача, и порой приходится заниматься ею уж слишком часто, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистория". Впрочем, всего несколько средств могут существенно сократить вашу работу.

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Как избавиться от пыли дома?

Обычно для того, чтобы распрощаться с пылью, нужно прибегать к комплексным средствам. Поэтому рассказываем о проверенных методах, которые помогут забыть об этой надоедливой проблеме.

Влажная уборка

Перед тем как натирать все поверхности в доме средствами против пыли, нужно прежде всего провести влажную уборку в доме, чтобы очистить мебель.

Полироли для мебели

Полироль эффективен в том случае, если использовать его согласно инструкции – полироль нужно нанести не на мебель, а на тряпку.

А вот если вы нанесете средство на мебель, так вы только создадите невидимую липкую пленку и достигнете совершенно противоположного результата – пыль начнет липнуть к поверхностям в доме даже сильнее.

Антистатик против пыли

Подобные средства содержат в составе вещества, отталкивающие пылевые частицы. И многие хозяйки уже взяли на вооружение антистатики и используют их, чтобы достичь идеальной чистоты в доме.

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Концентрированные интенсивные средства

В составе таких средств объединены компоненты для дезинфекции, антистатики, добавления блеска и выведения пятен. Несмотря на то, что они могут хорошо выполнить поставленную задачу, использовать их слишком часто все же не стоит, ведь они могут быть достаточно агрессивными и со временем повредят мебель.

Кондиционер для стирки

Если вы не хотите покупать специальные средства, тогда вполне можно воспользоваться тем, что уже есть дома – например, кондиционером для стирки. Добавьте небольшое его количество в воду и смочите ею тряпку для протирания пыли. Это поможет не только придать помещению приятный запах, но и помешать пыли оседать на поверхности.



Кондиционер для стирки отталкивает пыль / Фото Pexels

К слову, ранее мы уже рассказывали о правилах стирки, которые знают далеко не все – а они, впрочем, чрезвычайно важны.

Уксус

Этот народный рецепт стоит копейки, а эффект дает невероятный – нужно взять литр воды и четверть стакана белого уксуса. После этого добавьте в смесь 2 чайные ложки оливкового масла и несколько капель любимого эфирного масла.

Раствор залейте в бутылку с пульверизатором и используйте как средство для протирания поверхностей – и о пыли можете забыть.