Пил на меблях – це проблема для багатьох людей. І особливо гостро вона постає влітку, коли вікна більшу частину дня та ночі залишаються відчиненими.

Прибирання меблів і всієї квартири від пилу – це не надто приємне завдання, і часом доводиться займатися ним аж надто часто, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чисторія". Втім, всього кілька засобів можуть суттєво скоротити вашу роботу.

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Як позбутися від пилу вдома?

Зазвичай для того, аби розпрощатися з пилом, потрібно вдаватися до комплексних засобів. Тож розповідаємо про перевірені методи, які допоможуть забути про цю надокучливу проблему.

Вологе прибирання

Перед тим як натирати усі поверхні в домі засобами проти пилу, потрібно передусім провести вологе прибирання у домі, аби очистити меблі.

Поліролі для меблів

Поліроль ефективний у тому випадку, якщо використовувати його згідно з інструкцією – поліроль потрібно нанести не на меблі, а на ганчірку.

А ось якщо ви нанесете засіб на меблі, так ви тільки створите невидиму липку плівку та досягнете цілком протилежного результату – пил почне липнути до поверхонь в домі навіть сильніше.

Антистатик проти пилу

Подібні засоби містять у складі речовини, що відштовхують пилові частинки. І чимало господинь вже взяли на озброєння антистатики та використовують їх, аби досягти ідеальної чистоти в домі.

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Концентровані інтенсивні засоби

В складі таких засобів поєднані компоненти для дезінфекції, антистатики, додавання блиску та виведення плям. Попри те, що вони можуть добре виконати поставлене завдання, використовувати їх надто часто все ж не варто, адже вони можуть бути досить агресивними та з часом пошкодять меблі.

Кондиціонер для прання

Якщо ви не хочете купувати спеціальні засоби, тоді цілком можна скористатися тим, що вже є вдома – наприклад, кондиціонером для прання. Додайте невелику його кількість у воду та змочіть нею ганчірку для протирання пилу. Це допоможе не тільки надати приміщенню приємного запаху, але й завадити пилу осідати на поверхні.



Кондиціонер для прання відштовхує пил / Фото Pexels

До слова, раніше ми вже розповідали про правила прання, які знають далеко не всі – а вони, втім, надзвичайно важливі.

Оцет

Цей народний рецепт коштує копійки, а ефект дає неймовірний – потрібно взяти літр води та чверть склянки білого оцту. Після цього додайте у суміш 2 чайні ложки оливкової олії та кілька крапель улюбленої ефірної олії.

Розчин залийте в пляшку з пульверизатором та використовуйте як засіб для протирання поверхонь – і про пил можете забути.