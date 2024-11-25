5 привычек для дома без пыли: забудете о частой уборке

Протирание пыли каждые несколько дней может быть чрезвычайно утомительным. Особенно, когда вы никак не можете понять, откуда же эта пыль вообще берется.

Пыльный дом может стать настоящей проблемой сразу по нескольким причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Пыль может усилить аллергии, вызвать чихание и насморк, вытирать его долго и неприятно, а без этого дом будет выглядеть постоянно грязным.

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Впрочем, внедрение всего нескольких привычек в вашу повседневную жизнь может серьезно повлиять на количество пыли в вашем доме.

Вовремя очищайте вентиляционные отверстия

Поддержание чистоты в вентиляционных отверстиях – это то, что вы должны в первую очередь сделать для уменьшения количества пыли. Убедитесь, что вы очистили фильтры, сами отверстия, и вентиляция в вашем доме работает как следует.

Чаще вытирайте пыль

Да, действительно – причина, по которой вы хотите, чтобы в вашем доме не было так много пыли, заключается в том, чтобы у вас не было необходимости так часто его убирать. Впрочем, протирание полок может быть и профилактическим, и это поможет предотвратить накопление пыли.

Во время уборки всегда двигайтесь с верха комнаты в самый низ.



Пыль нужно вовремя вытирать / Фото Pexels

Почистите места, о которых часто забываете

Если в некоторых укромных уголках накопилось много пыли, это значит, что потом она будет вся разлетаться в разные стороны. Для того, чтобы этого избежать, вам нужно убрать даже в тех местах, которых обычно избегаете.

Пропылесосьте мебель и шторы

Вы, вероятно, даже не подозреваете, сколько пыли хранится в вашем диване и креслах! А шторы – это просто идеальное пространство для того, чтобы так появилось немало пыли. Затем от движения она начинает распространяться на всю квартиру, и вам приходится убирать ее с полок.

Расчистите беспорядок

Это, вероятно, ключевой момент, который поможет избавиться от большого количества пыли. Попробуйте убрать все безделушки с полок и забрать все вещи, на которых скапливается больше всего пыли.