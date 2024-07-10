Не увидите на огороде до конца лета: как эффективно избавиться от слизней

Слизни очень быстро плодятся и могут уничтожить весь урожай, если от них вовремя не избавиться. Если применить несколько лайфхаков, то сможете забыть о виде моллюсков до конца лета.

Вредители очень любят влажную, поэтому вы можете заметить их рано утром или после дождя на огороде. Ждать, что слизни покинут участок самостоятельно – бесполезное дело, поэтому лучше возьмите на вооружение то, чего они боятся. Слизни не любят щебень, песок, соль и яичную скорлупу.

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Их строение тела не позволяет переползти через эти материалы, поэтому просто рассыпьте их по периметру, чтобы вредитель не смог попасть на огород к растениям.

Чем посыпать огород от слизней

Также избавиться от слизней можно с помощью золы, торфа, песка, использованного чая или кофе. Посыпьте ими почву вокруг растений, которые больше всего атакуют слизни.

Дачники говорят, что золой участок надо посыпать каждые 10 дней и после дождя. Кофе и чай имеет отпугивающий эффект 7 дней, дальше надо обновить свежими отходами. А вот торф и песок могут стоять долго.



От слизней можно избавиться копеечными методами / Фото Pexels

Кухонные средства от слизней

Попробуйте отпугнуть слизней с помощью соли, которая есть в каждом доме. 500 граммов калийной соли разведите в 5 литрах воды. Когда жидкость потемнеет – опрыскайте ею листья и почву вокруг растения.

А еще спасением может стать уксус. Вам нужно взять 100 миллиграммов жидкости на 5 литров воды. Опрыскайте полученной смесью растения и землю возле них. Чтобы была максимальная эффективность, распыляйте этот раствор раз в неделю в течение месяца.