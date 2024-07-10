Комары и клещи особенно активизируются в теплое время года, поэтому где бы вы ни находились: в лесу, поляне или на пляже, постарайтесь придерживаться нескольких советов, которые уберегут вас от вредных насекомых, пишут Porady 24.

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Как защититься от комаров

Используйте репелленты на теле, которые своим запахом отпугивают комаров. Однако будьте осторожны, чтобы спрей не попал на руки, в глаза или рот.

Носите светлую и длинную одежду, которая сможет закрыть руки и ноги. Можете обрабатывать не только тело, но и одежду специальными средствами, которые содержат перметрин. Наиболее активными комары являются на рассвете и на закате, поэтому старайтесь избегать этих пиковых часов на улице.

Дома используйте москитные сетки на окнах и включайте вентиляторы. Комары не любят сильного ветра.



Клещи очень вредны / Фото Pexels

Как защититься от клещей

От клещей есть тоже специальные репелленты, которыми надо смазать кожу, а одежду обработать средством с перметрином.

Чтобы легче заметить клещей, если вы идете в лес – одевайте светлую одежду, длинные брюки заправляйте в носки. После отдыха на природе тщательно осматривайте свое тело на наличие клещей. Особое внимание уделяйте местам под мышками, вокруг ушей, на животе, в коленных сгибах, между ногами, в волосах и вокруг талии. Также проверяйте снаряжение.

Если обнаружите клеща, используйте пинцет с тонкими кончиками, чтобы схватить его как можно ближе к коже. Медленно и равномерно тяните вверх, избегая резких движений. Дезинфицируйте место укуса после удаления клеща.

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Избегайте высокой травы, лесистых и кустарниковых районов. Идите по центру троп. Используйте места для пикников с малым количеством растительности, чтобы не подвергаться клещам.

Следуя этим рекомендациям, вы увеличите свои шансы на удачный отдых без вредных насекомых.