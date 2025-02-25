Сорняки легко могут стать худшим кошмаром садовода – если не знать, как с ними можно легко справиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, существует один метод, который поможет распрощаться с ними навсегда.

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Как избавиться от сорняков на огороде и в саду?

Садоводство – это хобби, что может увлечь многих людей. Но надоедливые сорняки могут стать настоящей преградой перед созерцанием роста ваших любимых растений – ведь даже когда вы их пропалываете и вырываете с корнем, они быстро возвращаются обратно.

И несмотря на то, что в магазинах вы можете найти немало продуктов и средств, которые могут навсегда избавить вас от этой проблемы, многие из них содержат агрессивные химикаты. Но это не значит, что вам нужно просто смириться с нежелательной зеленью на участке. Существует другое, полностью натуральное решение.



От сорняков можно избавиться / Фото Pexels

Эксперты убеждают, что обычная горячая вода может уничтожить все нежелательные сорняки. Вам просто нужно полить их кипятком прямо из чайника! Конечно, будьте осторожны, чтобы не опрыскать себе пальцы ног. А вот для растений кипяток будет настоящим шоком, поэтому сорняки погибнут всего за несколько дней.

Этот метод хорошо работает, когда нужно избавиться от сорняков в саду, однако будьте осторожны, когда используете на грядках, ведь тогда он повредит и тем растениям, которые вы высадили.

А если вы боитесь использовать горячую воду, садоводы как альтернативу предлагают также уксус: он наполнен уксусной кислотой, что является губительной для бактерий и сорняков. И это отличный способ избавиться от лишней растительности во дворе или в саду. Лучше всего будет наполнить бутылку с пульверизатором белым уксусом, а потом обрызгать сорняки как можно ближе к корню.

Также вы можете попробовать использовать лимонный сок – кислота в нем также приведет к подавлению роста сорняков.