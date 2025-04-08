Как вывести тараканов из квартиры раз и навсегда: действенные методы

Тараканы опасны, поскольку переносят на лапах много болезней и распространяют их, поэтому при первом появлении этого вредителя, надо сразу браться за выведение и не медлить, чтобы со временем их не развелось слишком много.

Тараканы любят влагу, тепло и пищу, пишет 24 Канал. Если в вашем доме где-то что-то было длительное время разлито, а на полу или столе длительное время были несобранные крошки, то тараканы могут появиться, даже если до этого квартира была стерильной.

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Существует большое количество средств, которые помогают вывести вредителей. Тараканы довольно живучие, поэтому важно найти именно тот способ, который действительно их уничтожит.

Борная кислота

Это средство является недорогим, доступным и действенным. Борная кислота разъедает пищеварительный тракт тараканов, поэтому советуем приобрести сухое вещество в пакетике или раствор, который надо обработать плинтусы и поверхности с возможным появлением вредителей.

Для лучшего эффекта надо сделать приманку. Несколько ложек порошка смешайте с сырым яичным желтком и сделайте небольшие шарики. В состав можно добавлять ванилин, сахарную пудру или крахмал для лучшего запаха. Вредители съедят эти шарики и погибнут.

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Нашатырный спирт

Это средство имеет очень резкий запах, а поскольку у тараканов хорошо развито обоняние, то они быстро покинут ваш дом. Нужно нашатырным спиртом протереть кухонные поверхности и середины шкафчиков.



Тараканов можно вывести довольно просто / Фото Pexels

Уксус

Жидкость создаст защитный барьер, чтобы насекомые не могли поселиться в вашей квартире. Обработайте средством те места где могут быть тараканы, но используйте маску и защитные перчатки.

Эфирные масла

Стойкие резкие растительные ароматы – это еще одно слабое место тараканов. Советуем приобрести масло кедра, лимона, мяты, эвкалипта, герани или мелиссы. Добавьте несколько капель в воду и протрите места, где бывают паразиты. Процедуру можно проводить на регулярной основе, пока не избавитесь от тараканов.