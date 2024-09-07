Стоит положить пакет в стиральную машину: избавитесь от двух проблем со стиркой сразу

Иногда стирка, даже со стиральной машиной, является не таким уж и простым процессом. Но опытные хозяйки уже знают, что в таком случае пригодиться обычный пакет.

Возможно, класть пакет в стиральную машину и запускать ее – это совсем не тот лайфхак, что прежде всего приходит вам в голову, однако он действительно может быть чрезвычайно полезным.

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Зачем класть пакет к белью

К сожалению, все еще существуют загрязнения на одежде, с которыми не может справиться ни одно средство для стирки, даже если вы выбираете действительно дорогие и качественные варианты. Особенно это касается волос, что налипает к одежде, пыли и шерсти домашних животных.

Для того, чтобы избавиться от таких загрязнений, нужно еще предварительно потратить время на очистку щеткой. Впрочем, немало людей пропускают этот шаг, ведь он отнимает немало сил и времени, которое можно потратить с большей пользой.

Вот только шерсть и волосы в стиральной машине могут привести не только к тому, что одежда не будет постирана качественно, но и к ухудшению работы самого прибора. К сожалению, такие маленькие засорения могут забивать фильтр, и стиральная машина начнет хуже стирать, наливать и сливать воду, вращаться и тому подобное. И для того, чтобы предотвратить все эти проблемы, вам нужно использовать обычный пакет.



Пакет можно использовать для стирки / Фото Pexels

Этот трюк поможет собрать волосы и шерсть из вещей прямо во время стирки. А после завершения цикла вам просто нужно будет выбросить этот пакет. Лайфхак работает очень легко: просто забросьте пакет в барабан вместе с одеждой, а после этого запустите обычный цикл стирки.

После завершения цикла достаньте отдельно пакет – в нем должен накопиться весь мусор, что был на одежде.

Какие есть ошибки в стирке с пакетом?

Для использования лайфхака нужно использовать стандартный пакет на 5 – 7 килограммов. Меньший может засосать, и это принесет больше вреда, чем пользы. Также он должен быть чистый – без рисунков и надписей, иначе они могут отразиться на вашу одежду, и она станет только грязнее.

Выставляйте температуру не выше, чем 40 градусов, чтобы полиэтилен пакета не расплавился.