Когда мы высаживаем озимые культуры, то всю зиму они находятся под землей и появляются ранней весной. А вот увидеть первый урожай можно в начале лета.

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Когда сажать озимую морковь

Огородники говорят, что не надо сильно спешить сажать в начале осени, потому что если всходы прорастут до зимы, то замерзнут. Лучше всего сеять зимнюю морковь тогда, когда температура воздуха имеет +5°, а ночью уже наблюдаются заметные заморозки.

Аграрии рекомендуют сажать морковь в конце октября или в начале ноября. Посев надо отложить до тех времен, пока не наступят заморозки.



Названо время для посадки озимой моркови / Фото Pexels

Морковь следует сажать в хорошо освещаемом месте. За месяц до посадки грядку надо перекопать и освободить от сорняков и внести перегной. Нужно сделать борозды глубиной 3 сантиметра на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Уже когда появятся первые заморозки и промерзания почвы – можете проводить посев. Семена надо посеять в борозды, засыпать землей и замульчировать грядки опилками или хвоей.

Однако для зимней посадки подходит не каждый сорт. Неправильная морковь просто не перенесет зимний холод, поэтому вы только потратите усилия. Лучшими сортами считаются абако, нантская, монтана, курода, абразо, витаминная.