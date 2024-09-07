Коли ми висаджуємо озимі культури, то всю зиму вони знаходяться під землею та з’являються ранньою весною. А от побачити перший врожай можна на початку літа.

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Коли садити озиму моркву

Городники кажуть, що не треба сильно поспішати садити на початку осені, бо якщо сходи проростуть до зими, то замерзнуть. Найкраще сіяти зимову моркву тоді, коли температура повітря має +5°, а вночі вже спостерігаються помітні заморозки.

Аграрії рекомендують садити моркву наприкінці жовтня чи на початку листопада. Посів треба відкласти до тих часів, доки не настануть заморозки.



Названо час для посадки озимої моркви / Фото Pexels

Моркву варто садити в добре освітлювальному місці. За місяць до посадки грядку треба перекопати та звільнити від бур’янів та внести перегній. Потрібно зробити борозни глибиною 3 сантиметри на відстані 30 сантиметрів одна від одної. Вже коли з’являться перші заморозки та промерзання ґрунту – можете проводити посів. Насіння треба посіяти в борозни, засипати землею та замульчувати грядки тирсою чи хвоєю.

Однак для зимової посадки підходить не кожен сорт. Неправильна морква просто не перенесе зимовий холод, тож ви лише потратите зусилля. Найкращими сортами вважаються абако, нантська, монтана, курода, абразо, вітамінна.