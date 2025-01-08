Окно в авто больше не будет запотевать: простой трюк, который избавит от проблемы

Запотевание окон в автомобиле зимой является одной из самых больших проблем водителей, впрочем у каждого дома есть средство, которое поможет избежать конденсата.

Окна в автомобиле чаще всего запотевают в зимнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Особенно проблемным является запотевание стекла в морозный день, потому что это делает невозможным движение.

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Конденсация происходит, когда теплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодным стеклом окон. Это чаще всего происходит в зимнее время, когда разница температур является наибольшей. В автомобиле есть встроенные системы, которые выводят запотевание окон, впрочем это занимает немного времени и не предотвращает повторное появление этой проблемы.

Как избавиться от запотевания окон в машине

Вывести запотевание лобового стекла в машине можно просто и легко благодаря дешевому и простому приему. Вам понадобится обычный крем для бритья. В нем содержатся ингредиенты, которые создают защитный барьер на стекле, отталкивающий влагу.



Запотевания окон можно избежать / Фото Pexels

Крем для бритья является дешевой и эффективной альтернативой специальным спреям против запотевания, а результат после простой манипуляции может сохраняться длительное время.

Сначала надо тщательно очистить лобовое стекло средством для мытья стекол. После этого взять немного крема для бритья и натереть им внутреннюю сторону стекла с помощью салфетки из микрофибры. Оставьте средство на несколько минут, а затем осторожно удалите чистой сухой тканью.

Крем для бритья оставит невидимую пленку на лобовом стекле, которая не даст ему запотевать. Эффект от обычного средства, которое есть дома у всех мужчин, может держаться несколько недель. Если же через определенное время лобовое стекло снова начнет запотевать, то процедуру можно будет повторить.