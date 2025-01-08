Вікно в авто більше не буде запотівати: простий трюк, який позбавить проблеми

Запотівання вікон в автомобілі взимку є однією з найбільших проблем водіїв, втім у кожного вдома є засіб, який допоможе уникнути конденсату.

Вікна в автомобілі найчастіше запотівають в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на Express. Особливо проблемним є запотівання скла в морозний день, бо це унеможливлює рух.

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Конденсація відбувається, коли тепле повітря всередині автомобіля стикається з холодним склом вікон. Це найчастіше стається в зимову пору, коли різниця температур є найбільшою. В автомобілі є вбудовані системи, які виводять запотівання вікон, втім це займає трохи часу й не запобігає повторній появі цієї проблеми.

Як позбутися запотівання вікон в машині

Вивести запотівання лобового скла в машині можна просто й легко завдяки дешевому та простому прийому. Вам знадобиться звичайний крем для гоління. У ньому містяться інгредієнти, які створюють захисний бар’єр на склі, що відштовхує вологу.



Запотівання вікон можна уникнути / Фото Pexels

Крем для гоління є дешевою та ефективною альтернативою спеціальним спреям проти запотівання, а результат після простої маніпуляції може зберігатися тривалий час.

Спочатку треба ретельно очистити лобове скло засобом для миття скла. Після цього взяти трохи крему для гоління й натерти ним внутрішню сторону скла за допомогою серветки з мікрофібри. Залишіть засіб на кілька хвилин, а потім обережно видаліть чистою сухою тканиною.

Крем для гоління залишить невидиму плівку на лобовому склі, яка не дасть йому запотівати. Ефект від звичайного засобу, який є вдома у всіх чоловіків, може триматися кілька тижнів. Якщо ж через певний час лобове скло знову почне запотівати, то процедуру можна буде повторити.