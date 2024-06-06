Кравчик – это вредитель, которого достаточно сложно вывести из огорода, но не бороться с ним также невозможно – иначе он "сострижет" все, что попадется ему на пути. И для того, чтобы не допустить такого развития ситуации, нужно знать, как бороться с кравчиком.

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Чем опасен жук-кравчик

Жук-кравчик совсем небольшой по размеру и черного цвета, а также он имеет большую голову и крепкие челюсти. Опасность он представляет для очень большого количества молодых растений: свеклы, подсолнухов, кукурузы, смородины, клубники и винограда, но на этом список еще не заканчивается.

Поэтому если оставить огород на произвол судьбы, совсем быстро этот жук "сострижет" все ваши растения, и вы останетесь без урожая.



С жуками-кравчиками нужно бороться / Фото Pexels

Как бороться с кравчиком

Как и с другими вредителями, с жуком-кравчиком можно бороться и с помощью химических средств, и народными методами. Дачники очень часто выбирают последний метод, ведь он будет безопасным для здоровья.

Как бороться с вредителями народными методами:

можно создать препятствие на пути у жуков – выкопать по периметру участка глубокую канавку глубиной 20 – 25 сантиметров. Положите внутрь зелень, обработанную инсектицидами;

собирайте жуков на участке вручную;

находите и выкапывайте норки кравчика.

Для того, чтобы выманить кравчика из своей норки, вы можете использовать еще такой способ – смешайте воду и подсолнечное масло (на 10 литров нужен 1 стакан воды), и впоследствии залейте эту смесь в норки. Масло поможет перекрыть кислород для жуков, и они начнут выползать, и тогда останется только собрать их.