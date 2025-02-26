Влага из ванной комнаты исчезнет: этот лайфхак навсегда уберет плесень

Пар в ванной после принятия душа это замечательно, но если пар и влага не исчезают в ней все время, это уже может стать проблемой. Ванные комнаты подвержены влаге, но избыток ее может привести к появлению нежелательного "декора" – а именно плесени.

Ванная комната – это именно то помещение, где грибок и плесень могут появиться первыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И именно поэтому важно следить за тем, чтобы там не появлялось слишком много влаги.

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Позаботьтесь о наличии вытяжного вентилятора

Это кажется очевидным, и хорошая система вытяжки – это залог, что влажный воздух из вашей комнаты не задержится там слишком надолго, и это не приведет к развитию плесени. Если у вас нет вентилятора, вы можете установить настенную вытяжку самостоятельно или с помощью профессионала.

Оставляйте двери открытыми

Конечно, это не значит, что вам нужно мыться с открытыми дверями, но если после принятия душа или ванной вы оставите дверь приоткрытой, это поможет влаге испариться и улучшит вентиляцию в помещение.

Оставляйте двери открытыми по крайней мере на полчаса после каждого принятия душа.



Ванную комнату не стоит держать закрытой / Фото Pexels

Поместите в ванной комнатные растения

Есть немало растений, которые могут прекрасно расти в условиях влажности и небольшого количества света – и они не только сделают вашу ванную комнату более уютной, но и могут активно удалять влагу из воздуха. Подумайте о том, чтобы добавить в ванную папоротник, змеиное растение или растение-паука.

Сушите полотенца не в ванной

Большинство людей вешают влажные полотенца на крючке в ванной или на специальную сушку, но это не значит, что это единственный правильный способ. Влажные полотенца могут существенно повлиять на общую влажность в ванной комнате, а влажность в воздухе может препятствовать полному высыханию полотенец, из-за чего в нем быстро появятся бактерии.

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Для того, чтобы разорвать этот замкнутый круг, специалисты советуют вывешивать полотенца в другой комнате, а возвращать их в ванную уже после высыхания.

Выбирайте краску с умом

Если в вашей комнате есть не только плитка, но и крашеные плиты и потолок, краску нужно выбирать устойчивую к плесени и грибку. Такие краски созданы специально, чтобы противостоять водопоглощению, и в некоторых из них даже содержатся фунгициды, чтобы уничтожить споры плесени.