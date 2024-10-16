Пыль не будет оседать на мебель несколько недель: нужно средство, которое не купить в магазине

Пыльца достаточно быстро оседает на мебели и вредна для тех, кто имеет аллергию. Чтобы не вытирать пыль каждый день, советуем воспользоваться действенным лайфаком, который будет отталкивать ее от поверхности.

Каждый день вытирать пыль может утомить любого, пишет Pixel Inform. Из-за неправильной уборки она достаточно быстро оседает на поверхности. Создать идеальные условия в квартире для того, чтобы не оседала пыль просто невозможно, впрочем некоторые хозяйки знают замечательный метод, от которого ее не будет на мебели длительное время.

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Как избежать пыли на мебели

Чтобы дом был чище, вам нужен раствор, которым надо протирать все поверхности в квартире или доме. Для этого надо 50 миллиграммов кондиционера для белья размешать с 200 миллиграммами воды. Тщательно перемешайте содержимое и перелейте в бутылку с распылителем.

Этот раствор используют профессиональные горничные, вместо привычного для нас полироля, который имеет специфический запах и долго выветривается с поверхности.

Раствор нужно распылять не на мебель, а на салфетку из микрофибры и тогда хорошо протереть ею поверхности. Кондиционер будет отталкивать пыль, которая длительное время не будет оседать на поверхности.



Кондиционер с водой отталкивает пыль / Фото Pexels

Мебель притягивает к себе пыль после уборки не просто так. Здесь все дело в законах физики. Статическое электричество возникает вследствие трения между поверхностью мебели и тряпкой. Чтобы избавить себя от этой проблемы – нужна вода. Когда на поверхности появляется слой жидкости, то статическое электричество теряет свою мощность, и частицы пыли уже не так легко притягиваются.

Именно поэтому горничные пользуются жидкостью в составе которой есть кондиционер и вода, поскольку благодаря этому средству пыль на мебели не оседает сразу после уборки.