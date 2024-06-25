Как отложить деньги, если их всегда не хватает: 5 способов, которые работают

Отложить деньги довольно сложно, особенно тогда, когда их не хватает, однако это сделать вполне возможно. Есть несколько стратегий, которые могут помочь, если их правильно придерживаться.

Можно научиться откладывать деньги, если у вас нет дисциплины и порядка откладывать средства на постоянной основе. Запомните 5 основных правил, которые научат вас определенной финансовой грамотности.

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Правило сбережений 20 на 80

После получения зарплаты надо отложить 20% на банковский счет или вкладывать в то, на что собираете деньги. 80% доходов могут быть для жизни.

Десятина или неощутимое откладывание

Откладывайте 10% от любой прибыли в банк или банк. Откладывать в банке средства лучше, потому что на счет будут капать проценты. 10% – это достаточно незаметная сумма в бюджете, однако существенной разницы в образе жизни вы не заметите.

Неожиданное – в накопления

Такой метод накопления подойдет для тех, кто имеет непредсказуемые доходы. Это может быть дополнительный заработок или возврат долга. В таком случае такие денежные поступления можете тратить на жизнь, а не откладывать.



Интересные идеи, которые помогут откладывать средства / Фото Pexels

Все – пополам

Все поступления надо разделить пополам. Одну половину отложите на жизнь на месяц, а вторую – спрячьте. Если деньги в первой половине закончатся раньше времени, от спрятанной половины надо взять ровно половину. Если снова закончились – снова берите только половину.

Когда деньги заканчиваются, мы невольно начинаем тратить их экономнее, поэтому есть шанс, что что-то таки да и останется.

Распределение по конвертам

Этот метод подойдет тем, кто предпочитает наличные. Получив зарплату, распределите ее по конвертам: коммунальные расходы, машина, обучение на курсах, питание, одежда, развлечения. Все, что останется – перекладывайте в конверт "накопления".