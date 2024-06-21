Каждый из этих способов требует определенного времени, усилий и возможно, финансовых вложений, поэтому важно тщательно анализировать свои возможности и риски, а также поставить реалистичные цели.

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Продайте то, чем больше не пользуетесь

Если у вас есть вещи, которыми вы уже длительное время не пользуетесь, то продайте их в социальных сетях или на платформе онлайн-объявлений. На самом деле многие люди ищут выгодные предложения, поэтому ваши старые вещи позволят вам заработать несколько сотен гривен в бюджет.

Пользуйтесь кэшбэками

Накапливайте кэшбек, которые также могут добавить несколько десятков, а то и сотен гривен за покупки, которые вы так или иначе будете делать.



Используйте кэшбэки, которые накапливаете на карточке / Фото Pexels

Работайте репетитором

Если вы свободно разговариваете на иностранном языке или умеете рисовать или делать что-либо другое своими руками и можете научить этому других – занимайтесь репетиторством. Многие люди хотят учиться и развиваться. Это касается не только детей, но и взрослых.

Придерживайтесь бюджета

Планируйте и отслеживайте свои доходы и расходы. Эта привычка поможет вам достичь финансовых целей и определить сферы, где вы чрезмерно тратите деньги. Благодаря этому вы сможете внести соответствующие коррективы.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Создайте источники пассивного дохода

Пассивные источники дохода - это инвестиции, создающие доход без вашего участия. Это могут быть гонорары от публикации книги, песни или другого произведения искусства, прибыль от инвестирования в акции или доход от аренды недвижимости. Найдите тот источник пассивного дохода, который вам ближе всего.