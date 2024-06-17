В условиях постоянных изменений и развития искусственного интеллекта, эффективное обучение требует адаптивности и готовности к самообразованию.

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Не учитесь только ради обучения

Не надо учиться ради так называемой "галочки". Поймите для себя, что обучение вам нужно для того, чтобы получить определенный навык и прокачать свои слабые стороны. Определите для себя на самом старте, какой результат хотите получить.

Осознанно выбирайте для себя курс

Когда выбираете для себя курс для повышения квалификации или своих знаний обращайте внимание на личность лектора, профессиональный опыт спикера и соответствие программы потребностям.



Старайтесь эффективно учиться всегда / Фото Pexels

Будьте активными

Не бойтесь во время обучения ошибаться и делать ошибки. Это нормальный процесс, с которым сталкиваются все.

Испытывайте знания на практике

Уделять много времени обучению – это полезно, но между тем не забывайте выделять время на то, что "переварить" знания и закрепить их на практике. Эксперты не советуют гнаться за количеством и проходить курс за курсом, поскольку без надлежащей проработки усилия уйдут в никуда.

Используйте менторство для карьеры

Если вам нужна помощь – не бойтесь попросить ее у более опытного коллеги. Таким образом у вас не только наладятся личностные связи, но и вы лучше поймете, в каком векторе вам надо двигаться дальше.