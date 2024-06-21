Кожен з цих способів потребує певного часу, зусиль і можливо, фінансових вкладень, тому важливо ретельно аналізувати свої можливості та ризики, а також поставити реалістичні цілі.

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Продайте те, чим більше не користуєтеся

Якщо у вас є речі, якими ви вже тривалий час не користуєтеся, то продайте їх в соціальних мережах чи на платформі онлайн-оголошень. Насправді багато людей шукають вигідні пропозиції, тож ваші старі речі дозволять вам заробити кілька сотень гривень до бюджету.

Користуйтеся кешбеками

Накопичуйте кешбеки, які також можуть додати кілька десятків, а то й сотень гривень за покупки, які ви так чи інакше будете робити.



Використовуйте кешбеки, які накопичуєте на картці / Фото Pexels

Працюйте репетитором

Якщо ви вільно розмовляєте іноземною мовою чи вмієте малювати або робити будь-що інше своїми руками та можете навчити це інших – займайтеся репетиторством. Багато людей хочуть вчитися та розвиватися. Це стосується не лише дітей, але й дорослих.

Дотримуйтеся бюджету

Плануйте та відстежуйте свої доходи та витрати. Ця звичка допоможе вам досягнути фінансових цілей та визначити сфери, де ви надмірно витрачаєте гроші. Завдяки цьому ви зможете внести відповідні корективи.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Створіть джерела пасивного доходу

Пасивні джерела доходу - це інвестиції, що створюють дохід без вашої участі. Це можуть бути гонорари від публікації книжки, пісні чи іншого витвору мистецтва, прибуток від інвестування в акції або дохід від оренди нерухомості. Віднайдіть те джерело пасивного доходу, яке вам є найближчим.