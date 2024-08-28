Как работать "4 часа в неделю": ценные советы из книги

В книге "Работай 4 часа в неделю" автор Тим Феррисс рассказал, как можно оставить надоедливый офис и скучную работу и начать все сначала. Каждый из нас может изменить свою жизнь, начать путешествовать и при этом увеличивать свои доходы.

Все мы любим находиться в привычном для нас пузыре и не выходить из зоны комфорта из-за страха перемен. Но если таки сдвинуться с мертвой точки, то жизнь может измениться в разы в гораздо лучшую сторону.

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Выбирайте лучших

Перестаньте гнаться за количеством. Представьте, что у вас есть 5 клиентов, с которыми вам надо выстроить хорошие отношения. Как только ваши клиенты станут постоянными, к вам обязательно придут новые по их рекомендациям. Однако помните, что количество не должно быть самоцелью, потому что много клиентов – это много работы. Подумайте, будет ли у вас на них достаточно времени.

Работайте эффективно

Часто работа людей является напрасной. Она очень заметна, потому что их задачи не являются эффективными и не дают никакой важности и результата. То же касается и времени. То, что вы тратите на что-то большое количество часов, не сделает задачу значимой, если у нее нет ценности.



Сделайте все для того, чтобы ваша работа была эффективной / Фото Pexels

Выберите локацию

Это звучит может и странно, но часто работа в офисе является непродуктивной и отнимает много времени на разговоры с коллегами. Большинство из нас гораздо продуктивнее дома, поэтому лучше обустройте свой уголок дома, чтобы чувствовать себя комфортно и понимать, что дома вы выполните гораздо больше, чем в офисе.

Делегируйте обязанности

Если у вас слишком много задач, не бойтесь делегировать свои обязанности. Такая автоматизация приведет к тому, что вся работа будет сделана вовремя, если вы попросите о помощи других людей.