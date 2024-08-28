Як працювати "4 години на тиждень": цінні поради з книжки

У книзі "Працюй 4 години на тиждень" автор Тім Феррісс розповів, як можна залишити набридливий офіс та нудну роботу й почати все спочатку. Кожен з нас може змінити своє життя, почати подорожувати та при цьому збільшувати свої доходи.

Всі ми любимо перебувати у звичній для нас бульбашці та не виходити із зони комфорту через страх змін. Та якщо таки зрушити з мертвої точки, то життя може змінитися в рази у набагато кращу сторону.

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Обирайте найкращих

Перестаньте гнатися за кількістю. Уявіть, що у вас є 5 клієнтів, з якими вам треба вибудувати хороші стосунки. Як тільки ваші клієнти стануть постійними, до вас обов’язково прийдуть нові за їхніми рекомендаціями. Однак пам’ятайте, що кількість не повинна бути самоціллю, бо багато клієнтів – це багато роботи. Подумайте, чи буде у вас на них достатньо часу.

Працюйте ефективно

Часто робота людей є намарною. Вона дуже помітна, бо їхні завдання не є ефективними і не дають ніякої важливості та результату. Те саме стосується й часу. Те, що ви витрачаєте на щось велику кількість годин, не зробить завдання значущим, якщо в нього немає цінності.



Зробіть все для того, щоб ваша робота була ефективною / Фото Pexels

Оберіть локацію

Це звучить може й дивно, але часто робота в офісі є непродуктивною та забирає багато часу на розмови з колегами. Більшість з нас набагато продуктивнішими є вдома, тому краще облаштуйте свій куточок вдома, щоб почувати себе комфортно й розуміти, що вдома ви виконаєте набагато більше, ніж в офісі.

Делегуйте обов’язки

Якщо у вас занадто багато завдань, не бійтеся делегувати свої обов’язки. Така автоматизація призведе до того, що вся робота буде зроблена вчасно, якщо ви попросите про допомогу інших людей.