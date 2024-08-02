Как сэкономить деньги на продуктах – 5 простых способов: ими пользуются не все

Поход за продуктами может быть большим стрессом, ведь цены на товары постоянно растут. Но всего несколько простых трюков помогут вам сэкономить немного денег.

Иногда может показаться, что выбор самых дешевых товаров из всех, что можно найти в магазине – это лучшая стратегия по экономии, однако это может быть не так. Есть несколько других способов, которые помогут неплохо сэкономить.

Интересно Огурцы цветут, а завязи нет: вот что делают опытные дачники

Составляйте список

Это – первое правило во время любой покупки продуктов. Впрочем, очень часто его игнорируют, и в конце концов это приводит к тому, что вы покупаете вещи, которые на самом деле вам не нужны. Список вместо этого поможет вам оставаться в пределах своих финансовых возможностей и потребностей.

Сначала проанализируйте, что у вас есть дома

Быстрый осмотр кладовой, холодильника или морозилки поможет вам составить свой список, а также позволит избежать покупки чрезмерного количества продуктов. Главное – не поддавайтесь желанию купить товар, если у вас уже есть похожий дома на полке.

Уменьшите пищевые отходы

Полностью ли вы используете те продукты, которые покупаете? Возможно, нужно пересмотреть способы хранения круп, чтобы не приходилось выбрасывать их из-за того, что там завелись жучки? Или, возможно, вы выбрасываете фрукты из-за того, что они гниют, а хлеб, когда он преждевременно плесневеет?

Устранение этих факторов поможет реже покупать продукты и тратить на питание меньше денег.



Используйте продукты максимально / Фото Pexels

Проверяйте акции

Покупка продуктов по акции может быть чрезвычайно удобной, ведь так вы можете сэкономить немного денег. Но здесь нужно быть осторожными и не прибегнуть к крайностям: если на товар действует акция, но он вам на самом деле сейчас не нужен, покупать его все же не стоит.

Покупайте товары оптом

Если есть товары, которые вы потребляете в достаточно большом количестве, тогда, возможно, имеет смысл рассмотреть вариант оптовых закупок. Например, так можно сэкономить на кофе, муке и некоторых крупах, а также на консервированных продуктах. Главное – не покупать в большом количестве еду, которая может быстро испортиться.