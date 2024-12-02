Экономить энергию невероятно просто: 5 лайфхаков, о которых вы не знали

Для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений и не перегружать энергосистему во время восстановления электроснабжения, украинцам стоит стараться потреблять электричество экономно.

Если вы хотите немного сэкономить электроэнергию, сделать это может быть проще, чем вы думали, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ЭнергоСознательные". Всего несколько простых рекомендаций помогут вам справиться с этой задачей.

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Что делать с освещением?

Прежде всего, вам стоит убедиться, что обычные лампы заменены на LED. Вы могли и не подозревать, но это помогает экономить энергию в 10 раз!

И, конечно, нужно помнить о простом правиле: когда выходите из комнаты, стоит выключать свет в год это может сохранить примерно 90 кВт-ч в год, а это равноценно 45 тысячам циклов зарядки вашего смартфона.

Что делать с электроприборами?

Есть одна вещь, которую многие забывают вовремя делать, а она может существенно сократить ваш счет за электричество. В частности, не ждите до последнего, чтобы разморозить морозильную камеру. Когда на ней нет льда, она будет работать эффективнее, а также потреблять на 15 – 20% меньше электроэнергии.

Когда вы не используете компьютер и ноутбук, обязательно переводите эти приборы в режим сна – это поможет уменьшить расходы электричества на 30 – 40%. А если вы пользуетесь электрочайниками, попробуйте не просто по привычке заполнять его водой каждый раз, а использовать именно столько, сколько вам нужно. Это действительно может существенно уменьшить расходы электричества.



Электрочайник нужно использовать экономно / Фото Pexels

Для бойлеров и водонагревателей следует установить температуру в 50 – 60 градусов – этого будет вполне достаточно для бытовых нужд, а электричества вы потратите в разы меньше.

Что делать с мелкой техникой?

Существует одна ошибка, которой в то или иное время допускают практически все люди: оставление зарядных приборов в розетке даже тогда, когда они не используются. Даже так они используют электричество, и одним простым действием вы можете сэкономить 26 кВт-ч в год для каждого из ваших устройств!