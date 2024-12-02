Заощаджувати енергію неймовірно просто: 5 лайфхаків, про які ви не знали

Для того, щоб зменшити тривалість відключень та не перенавантажувати енергосистему під час відновлення електропостачання, українцям варто намагатися споживати електрику економно.

Якщо ви хочете трохи заощадити електроенергію, зробити це може бути простіше, ніж ви думали, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ЕнергоСвідомі". Всього кілька простих рекомендацій допоможуть вам впоратися із цим завданням.

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Що робити з освітленням?

Перш за все, вам варто переконатися, що звичайні лампи замінені на LED. Ви могли й не підозрювати, та це допомагає заощаджувати енергію у 10 разів!

І, звісно, потрібно пам'ятати про просте правило: коли виходите з кімнати, варто вимикати світло на рік це може зберегти приблизно 90 кВт·год на рік, а це рівноцінно 45 тисячам циклів заряджання вашого смартфона.

Що робити з електроприладами?

Є одна річ, яку чимало людей забувають вчасно робити, а вона може суттєво скоротити ваш рахунок за електрику. Зокрема, не чекайте до останнього, аби розморозити морозильну камеру. Коли на ній немає льоду, вона працюватиме ефективніше, а також споживатиме на 15 – 20% менше електроенергії.

Коли ви не використовуєте комп'ютер та ноутбук, обов'язково переводьте ці прилади у режим сну – це допоможе зменшити витрати електрики на 30 – 40%. А якщо ви користуєтеся електрочайниками, спробуйте не просто за звичкою заповнювати його водою кожного разу, а використовувати саме стільки, скільки вам потрібно. Це справді може суттєво зменшити витрати електрики.



Електрочайник потрібно використовувати економно / Фото Pexels

Для бойлерів та водонагрівачів варто встановити температуру у 50 – 60 градусів – цього буде цілком достатньо для побутових потреб, а електрики ви витратите у рази менше.

Що робити з дрібною технікою?

Існує одна помилка, якої в той чи інший час припускаються практично всі люди: залишання зарядних приладів у розетці навіть тоді, коли вони не використовуються. Навіть так вони використовують електрику, і однією простою дією ви можете заощадити 26 кВт-год на рік для кожного з ваших пристроїв!