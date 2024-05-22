Как легко стирать тюль, чтобы он стал белоснежным: самые простые способы, которые повторят все

Тюль со временем имеет свойство сереть, поэтому важно иногда его стирать, чтобы вернуть белоснежный цвет. Легко постирать тюль можно с помощью специальных средств или народных методов.

Почти все типы тюля подлежат для стирки в стиральной машинке, только с органзой следует быть осторожными, поэтому ее лучше стирать руками. Перед тем, как использовать ручную стирку или стиральную машину, тюль стоит подготовить к процессу.

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Замочите тюль на 30 минут в тазу с комнатной температурой воды, предварительно растворив в ней несколько ложек соли. Вынув ее, дайте жидкости стечь и тогда приступайте к основному процессу стирки.

Как постирать тюль вручную

Для того, чтобы тюль был белоснежным, стирайте его в определенной последовательности. Наберите в таз теплую воду и добавьте туда моющее средство. Поместите туда ткань, оставьте на несколько минут, а тогда аккуратно стирайте, отжимая ткань.

Воду важно сменить 2 – 3 раза. Прополоскать и повесить сушиться на свежий воздух. Гладить тюль лучше влажный, поскольку после того, как он полностью выхоснет, будет трудно разгладить складки.



Тюль легко отстирывается, если знать некоторые секреты / Фото Pexels

Как постирать тюль в стиральной машинке

После того, как тюль замочился в соли, загрузите изделие в специальный мешок или наволочку из хлопка и только после этого кладите в барабан. В отсек налейте жидкое моющее средство, а при необходимости можете добавить кислородный отбеливатель.

Народные средства от серости и желтизны

Некоторые народные средства справляются с желтизной или серостью ничем не хуже химии, поэтому выберите для себя любой из приведенных ниже вариантов.

Кухонная соль. Возвращает белый цвет и устраняет жирные пятна. В 10 литрах воды растворите полстакана соли и стирального порошка. В этом растворе тюль надо замочить на 20 минут.

Пищевая сода. С помощью этого метода старый тюль станет, как новый. В 5 литрах разведите 2 столовые ложки соды и добавьте столько же порошка. Изделие надо замочить на 30 минут.

Нашатырный спирт. Используйте этот метод, если вам надо избавиться от серости и желтизны. На 5 литров теплой воды возьмите 30 миллиграммов нашатырного спирта и 50 миллиграммов перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса.

Синька. К 10 литрам воды добавьте один колпачок синьки и разведите. Выстиранный тюль надо поместить в раствор на 15 минут, а затем прополоскать.

Борная кислота. В этом растворе стоит замачивать тюль, который пожелтел. 60 миллиграммов борной кислоты растворите в 10 литрах воды и оставьте на 2 часа. После этого прополощите.

Химические средства для стирки

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Для того, чтобы постирать тюль, можно также воспользоваться бытовой химией. Различные загрязнения и пятна хорошо выводит отбеливатель. Лучшим для стирки тюли считается кислородный отбеливатель, поскольку в его состав входит перекись водорода. Для этого замочите тюль с бытовым средством в вод на 30 минут, а потом просто прополощите.