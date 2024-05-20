Полотенца нужно стирать в правильном режиме в стиральной машине. А также достичь идеального результата помогут несколько привычных продуктов с вашей кухни.

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Как правильно стирать полотенца

Для того, чтобы мягкость полотенец осталась с вами как можно дольше, вам нужно знать о нескольких очень важных моментах перед стиркой. Прежде всего, использовать лучше только жидкие моющие средства, а не порошки. Также лучше поставить более высокую температуру – от 40 до 60 градусов.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Зато сушить полотенца стоит на открытом воздухе, без попадания прямых солнечных лучей на них. Если же на них есть старые пятна, предварительно вам нужно замочить полотенце на несколько часов.



Полотенца нужно стирать правильно / Фото Pexels

Но есть некоторые причины, которые могут привести к загрубению махровых полотенец. В частности:

стирка с порошком – от него ворс становится сухим и колючим;

использование слишком малого количества воды;

сушка на батареях и под солнцем;

глажка утюгом;

выкручивание.

Кроме того, ваши полотенца могут загрубеть и в случае, если у вас из крана течет слишком жесткая вода. И для того, чтобы немного их смягчить, вы можете добавить туда кондиционер или 1 столовую ложку соды во время стирки.