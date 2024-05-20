Рушники потрібно прати у правильному режимі у пральній машині. А також досягти ідеального результату допоможуть кілька звичних продуктів з вашої кухні.
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Як правильно прати рушники
Для того, щоб м'якість рушників залишилася з вам якомога довше, вам потрібно знати про кілька дуже важливих моментів перед пранням. Перш за все, використовувати краще тільки рідкі мийні засоби, а не порошки. Також краще поставити вищу температуру – від 40 до 60 градусів.
Натомість сушити рушники варто на відкритому повітрі, без потрапляння прямих сонячних променів на них. Якщо ж на них є старі плями, попередньо вам потрібно замочити рушник на кілька годин.
Рушники потрібно прати правильно / Фото Pexels
Але є деякі причини, які можуть привести до загрубіння махрових рушників. Зокрема:
- прання з порошком – від нього ворс стає сухим і колючим;
- використання надто малої кількості води;
- сушка на батареях та під сонцем;
- прасування праскою;
- викручування.
Окрім того, ваші рушники можуть загрубіти і у випадку, якщо у вас з крана тече надто жорстка вода. Та для того, щоб трохи їх пом'якшити, ви можете додати туди кондиціонер чи 1 столову ложку соди під час прання.