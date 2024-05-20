Для того, щоб культура виросла міцною та великою, досвідчені городники радять висаджувати кавун вже від середини квітня до кінця травня. У цей період ґрунт вже добре прогрівається, тож посадка має бути сприятливою.

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Сприятливі дні у травні для посадки кавуна

Сприятливі дні: 22, 23, 24, 28, 29 травня;

Нейтральні дні: 20, 21, 27, 30, 31 травня;

Небажаний день: 25 травня;

Найнесприятливіший день: 26 травня.



Названо найкращі дня для посадки кавуна / Фото Pexels

Як вибрати насіння кавуна

Дачники радять звертати увагу при придбанні насіння кавуна на кілька основних моментів: адаптованість до конкретного регіону, термін дозрівання, свіжість матеріалу та розмір плодів.

Варто вибирати ті сорти, які найкраще пристосовані до місцевих погодних умов. Великі сорти кавуна будуть добре рости в теплих регіонах, а от для північних зон підходять рослини з меншими плодами.

А ще важливо звертати увагу на термін дозрівання, оскільки це має вплив на час збору врожаю. Свіжість насіння впливає на проростання й розвиток рослини.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Як правильно садити кавуни

Спочатку підготуйте ґрунт, додавши добрива та органічну речовину, яка збагатить грядку поживними речовинами.

При висадці кавунів на розсаду, дотримуйтеся відстані 70 – 80 сантиметрів між рослинами, щоб забезпечити достатньо місця для росту. Дуже важливо забезпечити рослині якісний полив та вчасно підживлювати кавун для його кращого росту та доброго врожаю.

Також слід пам’ятати про правильне обрізання кавунів, щоб забезпечити їм оптимальні умови для розвитку плодів та запобігти поширенню хвороб та шкідників. Якщо будете дотримуватися цих порад, то зможете отримати смачні та соковиті кавуни впродовж літнього сезону.