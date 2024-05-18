Урожайність квасолі залежить від світлового дня, оскільки для доброго зростання їй необхідно 12 годин світла щоденно.

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Коли садити квасолю навесні

Рекомендовано сіяти квасолю у травні, коли ґрунт вже добре прогріється. Цвітіння каштана допоможе вам зрозуміти час посадки. Ці дерева вже зацвіли, тож сміливо можна висаджувати квасолю на грядках.

Сіяти квасолю можна в кілька прийомів, до прикладу, з середини травня кожних 10 днів аж до початку липня. Перед посадкою насіння треба перебрати та на ніч замочити у воді для набухання.

Вже вранці перед посадкою опустіть на кілька хвилин в розчин борної кислоти, щоб захистити насіння від комах-шкідників та хвороб. На 5 літрів води потрібен 1 грам кислоти.



Травень – найкращий час для посадки квасолі / Фото Sadyba

Як правильно садити квасолю

Кущові сорти сійте на глибину 5 сантиметрів з інтервалом 20 – 25 сантиметрів між кущами. Виткі сорти сійте рідше: через 25 – 30 сантиметрів між екземплярами і міжряддями завширшки близько пів метра. У ямку кладіть по 5 – 6 квасолин.

Щоб квасоля добре зростала, не забувайте про регулярний полив, прополювання, розпушування ґрунту, підживлення та підв’язування пагонів. Після посадки квасолю варто поливати раз на тиждень.

Городники радять використовувати дощову воду, а якщо її немає, то водопровідну воду наберіть у відро та дайте їй відстоятися хоча б добу, і лише після цього підливайте.