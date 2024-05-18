Урожайность фасоли зависит от светового дня, поскольку для хорошего роста ей необходимо 12 часов света ежедневно.

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Когда сажать фасоль весной

Рекомендуется сеять фасоль в мае, когда почва уже хорошо прогреется. Цветение каштана поможет вам понять время посадки. Эти деревья уже зацвели, поэтому смело можно высаживать фасоль на грядках.

Сеять фасоль можно в несколько приемов, к примеру, с середины мая каждые 10 дней до начала июля. Перед посадкой семена надо перебрать и на ночь замочить в воде для набухания.

Уже утром перед посадкой опустите на несколько минут в раствор борной кислоты, чтобы защитить семена от насекомых-вредителей и болезней. На 5 литров воды нужен 1 грамм кислоты.



Май – лучшее время для посадки фасоли / Фото Sadyba

Как правильно сажать фасоль

Кустовые сорта сейте на глубину 5 сантиметров с интервалом 20 – 25 сантиметров между кустами. Вьющиеся сорта сейте реже: через 25 – 30 сантиметров между экземплярами и междурядьями шириной около полуметра. В ямку кладите по 5 – 6 фасолин.

Чтобы фасоль хорошо росла, не забывайте о регулярном поливе, прополке, рыхлении почвы, подкормке и подвязывании побегов. После посадки фасоль стоит поливать раз в неделю.

Огородники советуют использовать дождевую воду, а если ее нет, то водопроводную воду наберите в ведро и дайте ей отстояться хотя бы сутки, и только после этого подливайте.