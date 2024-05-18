Опытные огородники не только следят за погодными условиями и температурой воздуха, но и определяют для себя особые дни в посевном календаре, который действительно влияет на урожай и делает его вдвое больше.

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Когда сажать помидоры в мае

Лучшими днями для посева помидоров в мае считаются несколько дат: 18 и 21 число. Но опытные садоводы говорят, что лучший период для высадки помидоров – это конец мая. По их рекомендациям, помидоры стоит сажать с 20 по 25 число.

Как сажать помидоры в открытый грунт

За час до посадки рассаду надо полить. Лунки на грядке стоит выкопать размером с горшочки, в которых росли помидоры.

В каждую лунку поставьте на дно древесную золу, яичную скорлупу, шелуху лука и чайную ложку суперфосфата. Подлейте эти лунки раствором из дрожжей. Используйте 10 граммов на 10 литров воды, чтобы рассада лучше росла.

Рассаду в лунки переложите так, чтобы корни немного свисали. Тогда присыпьте растения почвой, уплотните пальцами и полейте водой. Сверху даже можно посыпать немного компостом.