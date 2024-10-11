Пятна становятся настоящей проблемой, особенно на деликатных тканях или светлых цветах, пишет Mirror. Не все хотят покупать химические специальные средства в магазинах, поскольку многие люди имеют аллергию, поэтому готовы попробовать народные методы.

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Эксперт Ленни Ниланд рассказала, что нашла метод, который позволяет удалить пятно от пота, макияжа или других продуктов за считанные секунды. Пятна от помады и макияжа на лице она выводит с помощью лака для волос. В нем содержатся свойства растворителя – этанол, ацетон и глицерин, которые способны расщеплять масла.

Однако это еще не все. Гуру по уборке рассказала, что от пятен поможет избавиться фрукт, который стоит в вашем холодильнике. От желтых пятен пота помогает лимонный сок.

Он помогает выводить пятна благодаря своей кислотности, которая способна расщеплять и растворять щелочные соединения, которые и приводят к пятну. Однако эксперт отметила, что лимонный сок подойдет только для белого, а не цветной одежды.

Лимонный сок избавляет от пятен пота / Фото Pexels

Для этого нужно выжать сок лимона на пятно и оставить на несколько минут. Если загрязнение сильное и старое, оставьте на 10 минут наряд, чтобы лимонная кислота начала действовать, после этого прополощите одежду в прохладной воде.

Лимонная кислота также эффективно удаляет пятна от винограда, черники, клубники и других фруктов. Если на одежде есть загрязнения от вина, то в этом поможет лимонный сок, впрочем пятно должно быть свежим. А еще сок лимона способен вывести пятно от чернил на одежде.