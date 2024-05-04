И фабричные, и домашние яйца имеют срок годности. Впрочем, украинцы часто применяют одну хитрость, которая может несколько дольше оставлять их свежими.

Интересно Морковь может даже не взойти: 5 ошибок, которые угрожают урожаю

Как можно дольше хранить яйца

Возможно, вас когда-то интересовал вопрос – сколько времени можно хранить яйца. Ответ такой – при температуре, ниже 10 градусов они могут лежать около 3 – 4 недель. Но если их поместить в холодильник сразу же после приобретения, то этот срок может продлиться до трех месяцев.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Конечно, это уже немало, но иногда случается так, что и его нужно продлить. И здесь вам может помочь обычное масло. Если вы возьмете его и натрете им яйца перед тем, как помещать их в холодильник, на них образуется защитная пленка.



Яйца можно хранить достаточно долго / Фото Pexels

Так яйца будут лежать свежими еще дольше. Впрочем, нужно помнить о некоторых важных нюансах. Яйца нужно хранить отдельно от всех других продуктов, и особенно тех, которые имеют специфический запах.

Отличается также и идеальная температура для хранения яиц разных сортов:

диетические – от 0 до 20 градусов;

столовые – от 0 до 2 градусов.

Важно помнить также, что яйца, которые вы хотите дольше сохранить свежими, нельзя предварительно мыть. Поэтому если вы хотите смыть загрязнения со скорлупы, такие яйца нужно съесть первыми, ведь они могут быстро испортиться.