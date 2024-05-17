На заметку хозяйкам: как сохранить укроп свежим

Укроп - это незаменимая зелень, которая подходит и для салатов, и для основных блюд, и для закусок. Но единственная его проблема - это короткий срок хранения.

Как и любая зелень, укроп используется в очень многих блюдах, впрочем, нужно знать, как правильно хранить его. И несмотря на то, что укроп не требует больших усилий в выращивании, нужно знать несколько нюансов, чтобы сохранить его свежим.

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Где лучше всего хранить укроп

Большинство людей привыкли хранить все продукты в холодильнике, и класть туда в том числе и укроп. Это может быть достаточно действенным вариантом, ведь при низких температурах зелень сохраняется дольше и может не вянуть. Но хозяйки придумали новую хитрость, чтобы укроп оставался свежим еще дольше. Поэтому вы можете воспользоваться несколькими советами, чтобы точно не остаться с испорченным продуктом, который вы не успели использовать.



Укроп можно долго хранить / Фото Pexels

Как правильно класть укроп в холодильник

Вы можете не поверить, но укроп может оставаться свежим от 5 дней и до месяца. И главная хитрость здесь – ни за что его не мыть перед тем, как кладете на хранение. Вместо этого вы можете завернуть свою зелень во влажную салфетку так, чтобы она полностью его окутала. Лучше всего будет выбрать достаточно большую салфетку, чтобы ее точно хватило. Так он будет храниться от 5 дней.

Или же вы можете воспользоваться еще одним популярным методом и набрать в стакан или банку холодную воду и опустить укроп в нее. Но не забудьте накрыть укроп сверху полиэтиленовым пакетом! После этого емкость можно перемещать в холодильник.

Другой способ – наиболее эффективный – это хранение укропа в банке. Вам нужно обрезать корешки укропа и взять большую банку. После этого засуньте зелень внутрь, но так, чтобы кончики остались сверху. Так укроп может стоять до месяца.