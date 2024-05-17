На замітку господиням: як зберегти кріп свіжим

Кріп – це незамінна зелень, яка підходить і для салатів, і для основних страв, і для закусок. Та єдина його проблема – це короткий термін зберігання.

Як і будь-яка зелень, кріп використовується у дуже багатьох стравах, втім, потрібно знати, як правильно зберігати його. І попри те, що кріп не вимагає великих зусиль у вирощуванні, потрібно знати кілька нюансів, аби зберегти його свіжим.

Цікаво Квіти стоятимуть набагато довше: 8 хитрощів, щоб півонії не в’янули у вазі

Де найкраще зберігати кріп

Більшість людей звикли зберігати усі продукти у холодильнику, і класти туди зокрема і кріп. Це може бути досить дієвим варіантом, адже за низьких температур зелень зберігається довше і може не в'янути. Та господині вигадали нову хитрість, щоб кріп залишався свіжим ще довше. Тож ви можете скористатися кількома порадами, щоб точно не залишитися із зіпсованим продуктом, який ви не встигли використати.



Кріп можна довго зберігати / Фото Pexels

Як правильно класти кріп у холодильник

Ви можете не повірити, та кріп може залишатися свіжим від 5 днів і аж до місяця. І головна хитрість тут – нізащо його не мити перед тим, як кладете на зберігання. Натомість ви можете загорнути свою зелень у вологу серветку так, щоб вона повністю його огорнула. Найкраще буде обрати досить велику серветку, щоб її точно вистачило. Так він буде зберігатися від 5 днів.

Або ж ви можете скористатися ще одним популярним методом і набрати у стакан чи банку холодну воду і опустити кріп у неї. Та не забудьте накрити кріп зверху поліетиленовим пакетом! Після цього ємність можна переміщати до холодильника.

Інший спосіб – найбільш ефективний – це зберігання кропу в банці. Вам потрібно обрізати корінці кропу та взяти велику банку. Після цього засуньте зелень всередину, але так, щоб кінчики залишилися зверху. Так кріп може стояти до місяця.