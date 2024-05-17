Якщо півонії ростуть на вашій клумбі, то садівники радять обрізати їм вранці чи ввечері. У цей період в стеблах, листках і пелюстках міститься багато вологи, тож квіти зможуть довше простояти у вазі. Ламати півонії не треба в жодному разі, оскільки квітка дуже швидко зів’яне.

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Як зберегти півонії свіжими

Експерти кажуть, що перш ніж ставити півонії у вазу, потримайте їх кілька годин в темному місці де прохолодно.

Ви могли цього й не знати, але півонії люблять вази темних тонів, оскільки вода в них не загниває. Перед використанням промийте вазу розчином марганцівки. Ваза має бути глибокою, щоб стебла поміщалися у воду на 3/4 своєї довжини.

Щоб півонії довше стояли, видаліть все листя, яке занурюється у воду. У стоячій воді листя починають гнити, вода заповнюється бактеріями і квіти можуть швидше загинути.



Найкращі поради, які допоможуть півоніям довше стояти / Фото Unsplash

Щоб продовжити життя квітів, продезінфікуйте воду. Знезаразити її можна за допомогою аспірину (таблетка на літр води), нашатирного спирту (2 краплі на літр), винного або яблучного оцту (половина чайної ложки на літр), лимонної кислоти (щіпка на кінчику ножа на літр), борної кислоти (половина чайної ложки на літр), хлорного відбілювача (2 краплі на літр), горілки (2 чайні ложки на літр).

Півонії люблять чисту та відстояну впродовж доби воду, тому міняйте її щодня або через день.

Стебла півоній рекомендовано підрізати навскоси, а ще – зробіть по вертикальному надрізу довжиною до 2 сантиметрів. Таким чином квіти будуть більше вбирати поживних речовин.

Не ставте півонії на протягах чи під прямими сонячними променями, бо це сприятиме швидкому випаровуванню вологи, тому квіти швидше зів’януть. Також не ставте вазу поруч з фруктовою корзиною, бо квіти швидко обпадуть та й фрукти згниють.