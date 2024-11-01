Кофейная гуща – это не только отходы от напитка, но и ценное органическое сырье, которое можно использовать и дома, и на огороде, сообщает 24 Канал. И выбрасывать ее точно не следует, ведь в хозяйстве она может стать незаменимой.

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Удобрение для растений

Из кофейной гущи может получиться невероятное удобрение, и особенно хорошо оно подходит для плодовых деревьев и цветов: азалий, роз и рододендрона, а также гортензий и камелии. Кофе может добавить почве кислотности и отпугнуть всех вредителей. Кроме того, гущу можно использовать для компоста и воды для полива растений.

Например, если вы смешаете семена моркови с проваренной кофейной гущей, растения прорастут гораздо быстрее, а сами плоды будут вкуснее и полезнее.

Чистка кастрюль и тарелок

Если у вас дома есть несколько старых кастрюль, которые вы все никак не могли отмыть, тогда кофейная гуща может пригодиться. С ней вы можете приготовить специальное средство для мытья посуды. Для него нужно смешать соду, гущу и мыло в равных пропорциях, а затем натереть этим посуду.

В конце концов смойте средство теплой водой.

Освежитель воздуха

Кофейную гущу можно добавить, например, в вазу с цветами. Она не только органично впишется в общую композицию, но также выступит натуральным освежителем воздуха в ванной, туалете или гостиной.



Кофе можно использовать как освежитель / Фото Pexels

Маска для волос

Кофейная гуща может пригодиться и для того, чтобы сделать массаж кожи головы – это поможет укрепить корни волос и будет способствовать их росту. Процедуру проводят перед мытьем головы. Для этого нужно взять немного гущи и осторожно втирать ее в увлажненную водой кожу.

Пробивание слива в раковине

Слив в раковине порой может забиваться из-за мусора, который попадает внутрь, но кофейная гуща может быть очень полезной для того, чтобы от него избавиться. Для этого нужно смешать кофейную гущу с мылом для рук, подождать 20 минут и пролить водопроводной водой.