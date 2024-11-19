Только не выбрасывайте: вот 5 неожиданных способов использовать лотки от яиц

Когда вы покупаете яйца, в конце концов у вас точно остается картонный лоток. Большинство людей просто выбрасывает его, даже не задумываясь, а впрочем, это большая ошибка. На самом деле его можно использовать с большой пользой для дома.

Когда вы покупаете яйца, вы платите в том числе и за упаковку, поэтому имеет смысл не выбрасывать пластиковый или картонный лоток, а попробовать использовать его повторно, сообщает 24 Канал со ссылкой на How stuff works.

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Высаживайте в лотки рассаду

Садоводство может быстро превратиться в достаточно дорогое хобби, поэтому нужно искать способы сэкономить там, где это возможно. И вместо того, чтобы покупать пластиковые лотки для рассады, вы так же можете использовать те коробки для яиц, что у вас уже есть дома.

Сперва добавьте немного дренажа, проткнув несколько отверстий в дне коробки. Также вы можете отделить крышку от дна, а затем поставить ее под лоток для яиц, чтобы вода, что будет проникать через дренаж, не портила вам подоконник.

Сделайте разжигатели

Картонные коробки для яиц можно легко превратить в разжигатели, которые идеально подойдут для отдыха на природе, гриля, сидения у костра или любой другой ситуации. Все, что нужно сделать, это насыпать на дно отверстий для яиц ворсинки, опилки или ватные шарики. Обязательно заполните их на ¾.

После этого в кастрюле нужно растопить старую свечу или другой вид воска. Осторожно вылейте его поверх опилок или ворса и дайте остыть. Когда вы будете готовы использовать их, разорвите картонные коробки и подожгите внешнюю часть.

Используйте коробки как органайзеры

Благодаря этим аккуратным маленьким секциям коробки из-под яиц могут стать идеальными органайзерами для упорядочения мелочей, например гайки, гвозди, шурупы, болты и тому подобное.

Также это прекрасное место для хранения лаков для ногтей, маленьких ювелирных изделий, канцелярских принадлежностей и тому подобное.



В коробки для яиц можно складывать разные вещи / Фото Pexels

Храните маленькие елочные украшения

Вероятно, всем известная ситуация: вы достаете игрушки для елки, а часть из них разбилась из-за неудачного хранения. К счастью, этого можно избежать, если правильно организовать место для хранения украшений. И пустые коробки из-под яиц могут стать идеальным и бюджетным вариантом.

Кормушка для птиц

Это простой и дешевый способ подкормить птиц зимой возле вашего дома. Для этого вам нужно использовать или целую коробку из-под яиц, или же разделить ее и взять всего несколько частей. Проткните дырки в углах ящичка и просуньте туда веревку, чтобы кормушку можно было повесить на ветку.

Наполните выемки семенами и другими птичьими вкусностями и вывешивайте свою кормушку!