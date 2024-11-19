Тільки не викидайте: ось 5 несподіваних способів використовувати лотки від яєць

Коли ви купуєте яйця, зрештою у вас точно залишається картонний лоток. Більшість людей просто викидає його, навіть не замислюючись, а втім, це велика помилка. Насправді його можна використати з великою користю для дому.

Коли ви купуєте яйця, ви платите в тому числі й за пакування, тож має сенс не викидати пластиковий чи картонний лоток, а спробувати використати його повторно, повідомляє 24 Канал з посиланням на How stuff works.

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Висаджуйте у лотки розсаду

Садівництво може швидко перетворитися на досить дороге хобі, тож потрібно шукати способи зекономити там, де це можливо. І замість того, щоб купувати пластикові лотки для розсади, ви так само можете використати ті коробки для яєць, що у вас вже є вдома.

Спершу додайте трохи дренажу, проткнувши кілька отворів у дні коробки. Також ви можете відокремити кришку від дна, а потім поставити її під лоток для яєць, аби вода, що проникатиме через дренаж, не псувала вам підвіконня.

Зробіть розпалювачі

Картонні коробки для яєць можна легко перетворити на розпалювачі, які ідеально підійдуть для відпочинку на природі, грилю, сидіння біля вогнища чи будь-якої іншої ситуації. Все, що потрібно зробити, це насипати на дно отворів для яєць ворсинки, тирсу чи ватні кульки. Обов'язково заповніть їх на ¾.

Після цього у каструлі потрібно розтопити стару свічку чи інший вид воску. Обережно вилийте його поверх тирси чи ворсу та дайте охолонути. Коли ви будете готові використовувати їх, розірвіть картонні коробки та підпаліть зовнішню частину.

Використовуйте коробки як органайзери

Завдяки цим акуратним маленьким секціям коробки з-під яєць можуть стати ідеальними органайзерами для впорядкування дрібниць, як-от гайки, цвяхи, шурупи, болти тощо.

Також це чудове місце для зберігання лаків для нігтів, маленьких ювелірних виробів, канцелярського приладдя тощо.



В коробки для яєць можна складати різні речі / Фото Pexels

Зберігайте маленькі ялинкові прикраси

Певно, усім відома ситуація: ви дістаєте іграшки для ялинки, а частина з них розбилася через невдале зберігання. На щастя, цього можна уникнути, якщо правильно організувати місце для зберігання прикрас. І порожні коробки з-під яєць можуть стати ідеальним і бюджетним варіантом.

Годівниця для птахів

Це простий і дешевий спосіб підгодувати птахів взимку біля вашого дому. Для цього вам потрібно використати чи цілу коробку з-під яєць, або ж розділити її і взяти всього кілька частин. Проткніть дірки в кутах ящичка та просуньте туди мотузку, щоб годівничку можна було повішати на гілку.

Наповніть виїмки насінням та іншими пташиними смаколиками і вивішуйте свою годівничку!