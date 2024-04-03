Возьмите соль во время стирки: для чего она нужна

Некоторые хозяйки имеют свои секреты в стирке белья. Стоит добавить всего один ингредиент в правильных количествах, и это поможет избавиться от некоторых проблем.

Для того, чтобы ваше белье всегда было чистым и свежим, нужно не просто регулярно его стирать в машинке, но и делать это правильно. И иногда обычного порошка бывает недостаточно для того, чтобы справиться со сложными пятнами. Вот здесь на помощь уже может прийти соль.

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Как отстирать сложные пятна?

Довольно часто дома приходится сталкиваться с жирными сложными пятнами – особенно после праздников. И будет недостаточно просто положить вещь в стиральную машинку – так пятно не только не исчезнет, но может стать только более прочной.

Перед стиркой жирное сложное пятно нужно правильно обработать. И для этого совсем необязательно покупать дорогие средства, ведь все, что нужно, уже есть у вас дома. Вам нужно смешать сок лимона и обычную поваренную соль и нанести эту смесь на пятно. Оставьте ее так примерно на 15 минут до стирки.

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Кстати, эта смесь эффективна не только в случае жира, но и если вы хотите избавиться от пятен от пота или каких-то неприятных запахов. Очень часто соль добавляют в стирку для того, чтобы сохранить яркость ткани. С этим секретным ингредиентом вещи будут в течение длительного времени выглядеть новыми, свежими и ухоженными.



К стирке можно добавить соль / Фото Pexels

Кроме того, известна соль и тем, что может помочь в выведении лишнего стирального порошка из волокон ткани. Все, что вам нужно сделать – это добавить соль к стиральному средству. Для этого просто возьмите одну ложку соли и забросьте ее в барабан стиральной машины вместе с грязной одеждой.