Візьміть сіль під час прання: для чого вона потрібна

Деякі господині мають свої секрети у пранні білизни. Варто додати всього один інгредієнт у правильних кількостях, і це допоможе позбутися деяких проблем.

Для того, щоб ваша білизна завжди була чистою та свіжою, потрібно не просто регулярно її прати у машинці, але і робити це правильно. І іноді звичайного порошку буває недостатньо для того, щоб впоратися зі складними плямами. Ось тут на допомогу вже може прийти звичайна сіль.

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Як відіпрати складні плями?

Досить часто вдома доводиться зіштовхуватися із жирними складними плямами – особливо після свят. І буде недостатньо просто покласти річ у пральну машинку – так пляма не лише не зникне, але може стати тільки більш міцною.

Перед пранням жирну складну пляму потрібно правильно обробити. І для цього зовсім необов'язково купувати дорогі засоби, адже все, що потрібно, вже є у вас вдома. Вам потрібно змішати сік лимона та звичайну кухонну сіль та нанести цю суміш на пляму. Залиште її так приблизно на 15 хвилин до прання.

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До речі, ця суміш ефективна не тільки у випадку з жирною плямою, але і якщо ви хочете позбутися плям від поту чи якихось неприємних запахів. Дуже часто сіль додають до прання для того, щоб зберегти яскравість тканини. З цим секретним інгредієнтом речі будуть протягом тривалого часу виглядати новими, свіжими та доглянутими.



До прання можна додати сіль / Фото Pexels

Окрім того, відома сіль і тим, що може допомогти у виведенні зайвого прального порошку із волокон тканини. Все, що вам потрібно зробити – це додати сіль до прального засобу. Для цього просто візьміть одну ложку солі та закиньте її до барабана пральної машини разом із брудним одягом.