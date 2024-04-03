Чимало людей полюбляють півонії – і через незвичайний та приємний аромат, і через непересічну красу. Та ті, хто садять ці квіти у себе в саду, знають, що у догляді вони досить примхливі. Тож потрібно постаратися і з поливом, і з добривами, щоб результат не розчарував.

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Після зими майже усім рослинами потрібні вітаміни у великій кількості. Їх потрібно підживлювати, щоб вони давали плоди чи квіти.

Чим підгодувати півонії навесні?

Півонії – це квіти, які можуть довго рости та цвісти на одному місці. Та для цього садівнику потрібно добряче постаратися, адже кущ півонії починає цвісти тільки на третій рік життя.

І протягом всього цього часу потрібно стежити за станом рослини та не забувати про регулярне підгодовування та полив. Півонії ж зазвичай підживлюють у період вегетації. Підживлювати півонії потрібно в три етапи.

Перший раз півонії підгодовують відразу ж після того, як розтане увесь сніг. Тоді потрібно використати калійні добрива у пропорціях 10 – 15 грамів азоту та 10 – 20 грамів калію на кущ.

півонії підгодовують відразу ж після того, як розтане увесь сніг. Тоді потрібно використати калійні добрива у пропорціях 10 – 15 грамів азоту та 10 – 20 грамів калію на кущ. Другий етап підживлення проводять у період бутонізації. В цей час добрива мають містити азот, фосфор та калій.

підживлення проводять у період бутонізації. В цей час добрива мають містити азот, фосфор та калій. Третій етап підживлення потрібно провести за тиждень-два після цвітіння, коли закладаються бруньки. Тоді у добриві мають бути фосфор та калій.

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Та пам'ятайте, що добрива будуть корисними тільки у випадку, якщо ви будете використовувати їх у правильних пропорціях. Якщо підживлення буде надто багато, тоді на кущі півонії буде дуже багато листя, натомість бутони зав'язуватися не будуть.